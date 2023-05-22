Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Pazartesi 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimlerdir?

Bugünkü bireysel dokunulmazlık oyununu Özgür kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Özgür bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

SURVİVOR BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Özgür kazandı. Özgür eleme adayı belirledi.

SURVİVOR HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Özgür haftanın 3. eleme adayı olarak Nefise'nin ismini söyledi.

Buna göre Nefise haftanın 3. eleme adayı oluyor.

SURVİVOR HAFTANIN 1. 2. VE 3. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

1. eleme adayı : Aziz

2. eleme adayı : Cansu

3. eleme adayı : Nefise

Haftanın ilk 2 eleme adayı Aziz ve Cansu olmuştu. Bugünkü oylama sonucunda Nefise haftanın 3. eleme adayı oldu.