Survivor eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor eleme adayı kimdir? Bora mı Barış mı? Ünlüler'den eleme potasına kim gitti? - Haberler

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Survivor eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor eleme adayı kimdir? Bora mı Barış mı? Ünlüler'den eleme potasına kim gitti?

Haberler.com - Gündem
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Survivor eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor eleme adayı kimdir? Bora mı Barış mı? Ünlüler'den eleme potasına kim gitti?

Survivor'da bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bunun ardından Ünlüler eleme potası için bir isim yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 21 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler'den eleme potasına kim gitti? İşte bilgiler...

Survivor eleme adayı kim? Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 21 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler'den eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-1 lik skorla Gönüllüler oldu. Gönüllüler en iyiler mücadelesinde Ünlüler'i 3-0 yendi ve dokunulmazlığı kazandı.

Ada konseyinde Ünlüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Şuana kadar verilen puanlar şöyle:

  • Barış : 6
  • Bora : 3

Survivor eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor eleme adayı kimdir? Bora mı Barış mı? Ünlüler'den eleme potasına kim gitti?

Birazdan ilk eleme adayı kim olacak açıklanacak. Şuanda oylamada 3-3 eşitlik var.

Survivor eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor eleme adayı kimdir? Bora mı Barış mı? Ünlüler'den eleme potasına kim gitti?

Barış ilk eleme adayı oluyor.

Survivor eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor eleme adayı kimdir? Bora mı Barış mı? Ünlüler'den eleme potasına kim gitti?

Haftanın ilk eleme adayı Barış oluyor.

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Mert ve Berna olmuştu.

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