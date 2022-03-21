Survivor eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor eleme adayı kimdir? Bora mı Barış mı? Ünlüler'den eleme potasına kim gitti?

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-1 lik skorla Gönüllüler oldu. Gönüllüler en iyiler mücadelesinde Ünlüler'i 3-0 yendi ve dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde Ünlüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Şuana kadar verilen puanlar şöyle:

Barış : 6

6 Bora : 3

Birazdan ilk eleme adayı kim olacak açıklanacak. Şuanda oylamada 3-3 eşitlik var.

Barış ilk eleme adayı oluyor.

Haftanın ilk eleme adayı Barış oluyor.

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Mert ve Berna olmuştu.

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