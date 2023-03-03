Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mart Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşti. Ünlülerden hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mart Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme adayları Aziz, Fatih, Elanur, Çağla ve Asena olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Çağla olmuştur.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler olmuştur.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazanmasının ardından ünlüler takımının arasında eleme gerçekleşti. Yapılan oylama sonrasında Barış Telli eleme adayı olmuştur.