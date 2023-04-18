Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimdir?
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Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Ünlüler bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...
Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Nisan Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 15-16 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Ünlüler bir eleme adayı belirledi.
Haftanın ilk dokunulmazlığında Gönüllüler takımından 2 aday birden çıktı. Halil ve Cansu ikişer oy alarak haftanın ilk 2 eleme adayı oldular.
Bugün yapılan 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımından Murat eleme adayı seçildi.
- 1. eleme adayı : Halil
- 2. eleme adayı : Cansu
- 3. eleme adayı : Murat