Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs Pazartesi 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimlerdir?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Kırmızı takım bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

SURVİVOR BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu setlerde 2-0 lık skorla Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ada konseyinde bir isim çıkartacak.

SURVİVOR HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama sonucunda haftanın 3. eleme adayı birazdan belli olacak.

Oylama yapıldı. Sonuçlar şöyle:

Nefise : 2

2 Osman Can : 3

Buna göre Osman Can haftanın 3. eleme adayı oluyor.

SURVİVOR HAFTANIN 1. 2. VE 3. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

1. eleme adayı : Kürşat

2. eleme adayı : Aziz

3. eleme adayı : Osman Can

Haftanın ilk 2 eleme adayı Kürşat ve Aziz olmuştu. Bugünkü oylama sonucunda Osman Can haftanın 3. eleme adayı oldu.