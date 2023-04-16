Survivor eleme adayı kim oldu? 15-16 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Gönüllüler bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 15-16 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

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Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Nisan Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 15-16 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

SURVİVOR BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu setlerde 2-0 lık skorla Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler ada konseyinde bir isim çıkarttı.

SURVİVOR HAFTANIN 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama sonucunda şuanda Halil 2, Cansu 2, Aziz 1 ve Ertuğ 1 oy aldı. En fazla oy alan ilk eleme adayı olacak.

Oylar şu şekilde:

Halil : 2

Cansu : 2

Ertuğ : 1

Aziz : 1

Buna göre ilk dokunulmazlıkta iki aday birden çıkmış oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlığında Gönüllüler takımından 2 aday birden çıktı. Halil ve Cansu ikişer oy alarak haftanın ilk 2 eleme adayı oldular.

SURVİVOR HAFTANIN 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

1. eleme adayı : Halil

Halil 2. eleme adayı : Cansu

Haftanın ilk iki eleme adayları Halil ve Cansu oldu.