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Survivor eleme adayı kim oldu? 15-16 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir?

Survivor eleme adayı kim oldu? 15-16 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir?

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Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Gönüllüler bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 15-16 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

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Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Nisan Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 15-16 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Bugünkü dokunulmazlık oyununu setlerde 2-0 lık skorla Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler ada konseyinde bir isim çıkarttı.

Yapılan oylama sonucunda şuanda Halil 2, Cansu 2, Aziz 1 ve Ertuğ 1 oy aldı. En fazla oy alan ilk eleme adayı olacak.

Survivor eleme adayı kim oldu? 15-16 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. eleme adayı kimdir?

Oylar şu şekilde:

  • Halil : 2
  • Cansu : 2
  • Ertuğ : 1
  • Aziz : 1

Survivor eleme adayı kim oldu? 15-16 Nisan 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir?

Buna göre ilk dokunulmazlıkta iki aday birden çıkmış oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlığında Gönüllüler takımından 2 aday birden çıktı. Halil ve Cansu ikişer oy alarak haftanın ilk 2 eleme adayı oldular.

  • 1. eleme adayı : Halil
  • 2. eleme adayı : Cansu

Haftanın ilk iki eleme adayları Halil ve Cansu oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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