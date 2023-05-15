Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs Pazar 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir?
Gündem Haberleri
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Kırmızı takım bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...
Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlık oyununu setlerde 2-0 lık skorla Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ada konseyinde bir isim çıkartacak.
Yapılan oylama sonucunda haftanın 2. eleme adayı birazdan belli olacak.
Oylama yapıldı. Sonuçlar şöyle:
- Aziz : 3
- Osman Can : 1
Buna göre Aziz haftanın 2. eleme adayı oluyor.
1. eleme adayı : Kürşat
2. eleme adayı : Aziz
Haftanın ilk eleme adayı Kürşat olmuştu. Bugünkü oylama sonucunda Aziz haftanın 2. eleme adayı oldu.