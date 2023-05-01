Survivor eleme adayı kim oldu? 1-2 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Kırmızı takım bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 1-2 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 1-2 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

SURVİVOR BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu setlerde 2-1 lik skorla Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ada konseyinde bir isim çıkartacak.

SURVİVOR HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama sonucunda haftanın 3. eleme adayı birazdan belli olacak.

Oylar birazdan verilecek. Oylama yapıldı. Sonuçlar şöyle:

Aziz : 4

4 Osman Can : 2

Buna göre Aziz haftanın 3. eleme adayı oluyor.

SURVİVOR HAFTANIN 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

1. eleme adayı : Barış

Barış 2. eleme adayı : Ertuğ

Ertuğ 3. eleme adayı : Aziz

Haftanın ilk iki eleme adayları Barış ve Ertuğ oldu. Haftanın 3. eleme adayı birazdan açıklanacak.

Haftanın 3. eleme aday Aziz oluyor.