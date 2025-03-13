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Survivor eleme adayı kim?

Survivor eleme adayı kim?
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Survivor'da heyecan dolu bir eleme gecesi daha yaşandı. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabetin olduğu Survivor'da bu haftanın eleme adayı kim oldu? İzleyiciler tarafından merakla beklenen eleme adayının kim olduğu açıklandı. Peki, Survivor eleme adayı kim?

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar merak ediliyor. İlk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı, Elif ve Asena'yı eleme adayı olarak belirledi. Üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası belirlenecek yeni eleme adayı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Survivor eleme adayı kim?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM?

12 Mart 2025 Çarşamba günü oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununda, Gönüllüler takımı üstün bir performans sergileyerek dokunulmazlığı kazandı. Bu sonuçla, All Star takımı bir kez daha eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor eleme adayı kim?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor 2025'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor All Star: Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan.

Gönüllüler: Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kaan Kazgan, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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