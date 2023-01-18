Survivor Elanur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Survivor Elanur Pat kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2023 yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Gönüllüler takımındaki Elanur Pat oldu. Peki, Elanur Pat kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elanur kimdir, evli mi, mesleği ne, doğum tarihi kaç? İşte Survivor Elanur hakkında bilgiler...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Yarışmacılar kimler merak ediliyor. Peki, Survivor Elanur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Elanur Pat kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR ELANUR KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Elanur Pat (30 Aralık 2000, İstanbul), Türk internet ünlüsü ve şarkıcıdır. İnternet kariyerine RunalexX kullanıcı adı ile başlamış ve üne kavuşmuştur. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı okuyan Elanur Pat ilk olarak adından Twitch yayınları ile söz ettirmiştir.

Bela adlı şarkısı ile müzik dünyasına giriş yapan Elanur Twitch ve Instagram'da binlerce takipçisi bulunmaktadır.

Diskografi:

Bela (2019)

Sakin(2020)

Tetik(2021)

Kaçak(2021)

Haset (2021)

21/ Queen (2022)

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımı : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker

Gönüllüler takımı : Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat