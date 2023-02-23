Elanur Pat İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları araştırılıyor. Gönüller takımında yer alan Elanur'un hayatı merak konusu oldu. Elanur Pat hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Elanur kimdir? Elanur Pat kaç yaşında, nereli? Survivor Elanur İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELANUR KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Elanur Pat 30 Aralık 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İnternet kariyerine RunalexX kullanıcı adı ile başlamış ve üne kavuşmuştur. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı okuyan Elanur Pat ilk olarak adından Twitch yayınları ile söz ettirmiştir. Bela adlı şarkısı ile müzik dünyasına giriş yapan Elanur Twitch ve Instagram'da binlerce takipçisi bulunmaktadır.