Survivor'da bugün takımlar dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılardan Elanur merak konusu oldu. Peki, Survivor Elanur elendi mi, neden yok? 2023 Survivor Elanur neden yarışmıyor? Elanur Pat yok mu, ne oldu? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılardan Elanur konusu oldu. Elanur'un yarışmadaki akıbeti araştırılmakta. Peki, Survivor Elanur elendi mi, neden yok? 2023 Survivor Elanur neden yarışmıyor? Elanur Pat yok mu, ne oldu? Detaylar haberimizde...

Survivor'da geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşti. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış

SURVİVOR ELANUR ELENDİ Mİ?

Survivor yarışmacılarından Elanur merak konusu oldu. Geçtiğimiz akşam yapılan konsey sonrasında Elanur yarışmaya veda etmiştir.