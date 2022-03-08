Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 8 Mart bugün Survivor Ekstra 2022 neden yayınlanmadı? Survivor Ekstra bitti mi?
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Survivor Ekstra bugün yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. Normalde Survivor bittikten sonra başlayan Survivor Ekstra bugün yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 8 Mart bugün Survivor Ekstra neden başlamadı? Survivor Ekstra bitti mi? merak etti. İşte detaylar...
Bugünkü ada konseyince Acun Ilıcalı yer almamıştı. Ardından Survivor Ekstra da ekranlara gelmedi. Bunun nedenini izleyiciler merak etti. Peki, Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 8 Mart bugün Survivor Ekstra 2022 neden başlamadı? Survivor Ekstra bitti mi? Survivor Ekstra hangi günler yayınlanıyor? Survivor Ekstra neden yayınlanmadı?
Survivor programından hemen sonra Survivor Ekstra canlı olarak TV8 'de ekranlara geliyor.
7 Mart Pazartesiyi 8 Mart Salıya bağlayan gece yani bugün Survivor Ekstra ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler neden yayınlanmadığını merak etmişti. Dün Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan vefat etmişti. Bunun ardından Acun Ilıcalı bugünkü ada konseyine de katılmamıştı. Bundan dolayı Survivor Ekstra'nın yeni bölümünün yapılmadığı tahmin edildi.
Survivor All Star yeni bölüm bittikten sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra programının sunucuları aşağıdaki gibidir:
- - Furkan Dede
- - Murat Özarı
- - Semih Öztürk
- - Hanzade