Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 16 Haziram Survivor Ekstra neden başlamadı, bitti mi, final mi oldu? Survivor Ekstra hangi günler yayınlanıyor?
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Survivor'dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 16 Haziran Survivor Ekstra neden başlamadı, bitti mi, final mi oldu? Survivor Ekstra hangi günler yayınlanıyor? merak etti. Peki, Survivor Ekstra neden başlamadı? Survivor Ekstra ne zaman, saat kaçta, hangi günler?
Survivor Ekstra bugün yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. Normalde Survivor bittikten sonra başlayan Survivor Ekstra bugün yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 16 Haziran bugün Survivor Ekstra neden başlamadı? Survivor Ekstra bitti mi? merak etti. İşte detaylar...
Survivor programından hemen sonra Survivor Ekstra canlı olarak TV8 'de ekranlara geliyor. Survivor Ekstra 16 Haziran yayın akışında yer almadı.
- 19:30 - Annenin Sırrıdır Çocuk / Yeni Bölüm
- 21:30 -Survivor All Star / Yeni Bölüm
- 00:15 - Annenin Sırrıdır Çocuk
15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gece yani bugün Survivor Ekstra ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler neden yayınlanmadığını merak etmişti. Survivor Ekstra yayın akışında yer almadığı için bugün yayınlanmadı. Normalde Survivor'dan sonra ekranlara geliyordu. Fakat bazı günler yayınlanmıyor. Bugün Survivor'dan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin son bölümü ekranlara geldi.
Survivor All Star yeni bölüm bittikten sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra programının sunucuları aşağıdaki gibidir:
- - Furkan Dede
- - Murat Özarı
- - İhsan Tarkan
- - Hanzade