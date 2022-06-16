Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 16 Haziram Survivor Ekstra neden başlamadı, bitti mi, final mi oldu? Survivor Ekstra hangi günler yayınlanıyor?

Survivor Ekstra bugün yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. Normalde Survivor bittikten sonra başlayan Survivor Ekstra bugün yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 16 Haziran bugün Survivor Ekstra neden başlamadı? Survivor Ekstra bitti mi? merak etti. İşte detaylar...

SURVİVOR EKSTRA NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Survivor programından hemen sonra Survivor Ekstra canlı olarak TV8 'de ekranlara geliyor. Survivor Ekstra 16 Haziran yayın akışında yer almadı.

15-16 HAZİRAN TV8 YAYIN AKIŞI

19:30 - Annenin Sırrıdır Çocuk / Yeni Bölüm

21:30 -Survivor All Star / Yeni Bölüm

00:15 - Annenin Sırrıdır Çocuk

SURVİVOR EKSTRA YOK MU, NEDEN BAŞLAMADI?

15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gece yani bugün Survivor Ekstra ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler neden yayınlanmadığını merak etmişti. Survivor Ekstra yayın akışında yer almadığı için bugün yayınlanmadı. Normalde Survivor'dan sonra ekranlara geliyordu. Fakat bazı günler yayınlanmıyor. Bugün Survivor'dan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin son bölümü ekranlara geldi.

SURVİVOR EKSTRA 2022 SUNUCULARI KİMLERDİR?

Survivor All Star yeni bölüm bittikten sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra programının sunucuları aşağıdaki gibidir:

- Furkan Dede

- Murat Özarı

- İhsan Tarkan

- Hanzade

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