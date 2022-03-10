Survivor Ekstra Semih Öztürk yok mu, neden yok? Semih Öztürk Survivor Ekstra programından ayrıldı mı, niye yok, hastalandı mı, ne zaman dönecek?

9 Mart dün yayınlanan Survivor Ekstra programında Semih Öztürk'ün yer almaması merak konusu oldu. Peki Semih Öztürk neden yok, rahatsızlandı mı, hastalandı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Semih Öztürk niye yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk programda niye yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk yok mu, neden yok? Semih Öztürk Survivor Ekstra programından ayrıldı mı, programda niye yok? Yorumcu Semih Öztürk nerede? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EKSTRA SEMİH ÖZTÜRK NEDEN YOK, NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Survivor'dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra'da yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk dün ve ötekisi gün programda yoktur. Bunun ardından Survivor Ekstra neden yok, nerede, ne zaman dönecek? merak edilmişti. Semih Öztürk programda neden yok konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada Survivor Ekstra izleyicileri Semih Öztürk'ün programa geri dahil olmasını istiyor. Fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada yarıştı. Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı. Semih Öztürk şu sıralar Survivor Ekstra programında sunuculuk yapmaktadır.

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