Survivor Ekstra nerede çekiliyor, hangi ülkede? Survivor Ekstra canlı yayın Dominik'te mi çekiliyor?
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Survivor'dan sonra Survivor Ekstra canlı yayınla ekranlara geliyor. Dün ve bugünkü Survivor Ekstra programları farklı yerde çekildi. Seyirciler ise nerede çekim yapıldığını merak etti. Peki, Survivor Ekstra nerede çekiliyor, hangi ülkede? Survivor Ekstra canlı yayın Dominik'te mi çekiliyor? İşte detaylar...
Survivor Ekstra, 14 Şubat 2016'dan beri hafta içi her gün TV8'de canlı yayınlanan talk-show türündeki Türk televizyon programıdır. Peki, Survivor Ekstra nerede çekiliyor, hangi ülkede? Survivor Ekstra canlı yayın Dominik'te mi çekiliyor?
SURVİVOR EKSTRA SUNUCULARI KİMLERDİR?
Survivor 2017 programının yeni bölümünün bitiminde yayına başlayan program, 16.30'da yayınlanan Survivor Panorama'nın yanı sıra olayları sıcağı sıcağına değerlendirmektedir. Survivor Extra programının sunuculuğunu Furkan Dede, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş ve Murat Özarı üstlenmiştir.
SURVİVOR EKSTRA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor Ekstra normalde İstanbul stüdyolarında çekiliyor. Fakat dün ve bugün yayınlanan Survivor Ekstra Survivor'ın çekildiği Dominik'te çekilmektedir. Survivor Ekstra sunucuları programın finaline yakın Dominik'e gitmişlerdir. Bu yüzden program orada çekiliyor.