Survivor Ekstra nerede çekiliyor, hangi ülkede? Survivor Ekstra canlı yayın Dominik'te mi çekiliyor?

Survivor'dan sonra Survivor Ekstra canlı yayınla ekranlara geliyor. Dün ve bugünkü Survivor Ekstra programları farklı yerde çekildi. Seyirciler ise nerede çekim yapıldığını merak etti. Peki, Survivor Ekstra nerede çekiliyor, hangi ülkede? Survivor Ekstra canlı yayın Dominik'te mi çekiliyor? İşte detaylar...