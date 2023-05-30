Survivor Ekstra Murat Özarı yok mu, neden yok, nerede? Survivor Ekstra Murat Özarı programa neden katılmadı, hastalandı mı, geri gelecek mi?

Survivor programından sonra Survivor Ekstra ekranlara geliyor. Bugünkü yeni bölümde Murat Özarı programda yer almadı. Konu hakkında izleyiciler, Survivor Ekstra Murat Özarı yok mu, neden yok, nerede? Survivor Ekstra Murat Özarı programa neden katılmadı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor Ekstra Murat Özarı yok mu, neden yok, nerede? Survivor Ekstra Murat Özarı programa neden katılmadı?

SURVİVOR EKSTRA MURAT ÖZARI NEDEN YOK?

Survivor Ekstra'da bugün yani 31 Mayıs Çarşamba gecesi Murat Özarı programda yer almadı. Murat Özarı'nın programda neden olmadığı açıklanmadı.

MURAT ÖZARI KİMDİR?

Survivor Ekstra programı sunucuları arasında yer alan Murat Özarı 49 yaşındadır. Murat Özarı, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray ile bütünleşen ve Milli Takımın efsane futbolcularından olan Coşkun Özarı'nın oğludur.

Murat Özarı'nın babası, Galatasaray'da forma giyen ve Milli takım eski teknik direktörlerinden olan Coşkun Özarı'dır. 1931 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş 2011 yılında 80 yaşında vefat etmiştir.

Murat Özarı günümüzde TV8 ekranında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer alıyor.