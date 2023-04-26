Survivor Ekstra programında sunuculardan İhsan Tarkan'ın neden yer almadığı araştırılıyor. İhsan Tarkan sunuculuk yapmayacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor Ekstra İhsan neden yok? İhsan Tarkan yok mu, neden yok? Survivor Ekstra'dan İhsan Tarkan ayrıldı mı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması ilgiyle takip ediliyor. Survivor yarışmasının ardından yayınlanan Survivor Ekstra sunucularının yorumlarıyla bölüm değerlendirmesi yapılıyor. Survivor Ekstra'da yer alan sunuculardan İhsan Tarkan'ın neden yer almadığı araştırılıyor. Peki, Survivor Ekstra İhsan neden yok? İhsan Tarkan yok mu, neden yok? Survivor Ekstra'dan İhsan Tarkan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasında Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Asena ve Murat Eken yer almıştır. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonrasında Survivor'dan elenen isim belli olmuştur. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Murat Eken olmuştur.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından eleme gerçekleşti. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Cansu

2. eleme adayı: Asena

3.eleme adayı: Aziz

4. eleme adayı: Ertuğ