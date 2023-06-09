Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun son Bil bakalım, Sor bakalım, Anlat bakalım ve Eğlen bakalım oyunu bugün oynanıyor. Peki, Survivor Eğlen Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne? 9 Haziran Survivor Bil Bakalım, Eğlen Bakalım, Sor Bakalım, Anlat Bakalım oyunlarını kim kazandı? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının olmadığı günler ödül oyunları, Anlat Bakalım, Eğlen Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki bugünkü Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Bugünkü Bil Bakalım'ı kim kazandı? Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 9 Haziran Survivor Bil ve Anlat Bakalım ödülü ne oldu? Survivor Eğlen Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne? 9 Haziran Survivor Bil Bakalım, Eğlen Bakalım, Sor Bakalım, Anlat Bakalım oyunlarını kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BUGÜN HANGİ OYUNLAR OYNANACAK?

Survivor 2023'te bugün 9 Haziran Cuma günü Eğlen Bakalım, Bil bakalım ve Anlat bakalım vb. gibi oyunlar oynanacak. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. 4 farklı eğlence oyunu oynanacak.

SURVİVOR 9 HAZİRAN BUGÜNKÜ OYUNLARI KİM KAZANDI?

Survivor 2023'te bugün 4 farklı eğlence oyunu oynanacak ve en çok puanı alan kişi günün 1. si olacak. Şuanda Bil Bakalım oyunu oynananıyor.

Yarışma tüm hızıyla devam ediyor.

Skorlar şöyle:

Ertuğ : 6

Nefise : 2

Yusuf : 5

Özgür : 6

Genel tabloda Ertuğ 1 oldu.

Genel tabloda Ertuğ 3, Yusuf ve Özgür ise 1 puanda.

BİL BAKALIM'I KİM KAZANDI : ERTUĞ

EĞLEN BAKALIM'I KİM KAZANDI : -

SURVİVOR EĞLEN BAKALIM ÖDÜLÜ NE?

Bugünkü oyunları kazanan isim Dominos Pizza kazanacak ve ayrıca Şampiyonlar Ligi final maçını izleme şansını elde edecek.