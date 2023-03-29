Survivor dün ödül oyununu kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım kazandı? Survivor hangi takım ödülü kazandı?

Survivor'da dün akşam takımlar ödül oyunu için yarıştı. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor dün ödül oyununu kim kazandı? Survivor bu akşam hangi takım kazandı? Survivor hangi takım ödülü kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor dün ödül oyununu kim kazandı? Survivor bu akşam hangi takım kazandı? Survivor hangi takım ödülü kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz akşam hangi yarışmacının elendiği araştırılıyor. Yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştur.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği ödül oyunun kazananı Kırmızı takım olmuştur.