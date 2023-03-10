Survivor dün ne oldu? Survivor dün akşam eleme olmadı? Survivor 9 Mart konsey İZLE!

Survivor'da dün yaşanan olaylı konsey sonrasında neden eleme gerçekleşmediği merak konusu oldu. Kullanıcılar, dün akşam gerçekleşen konsey araştırılıyor. Peki, Survivor dün ne oldu? Survivor dün neden eleme olmadı? Survivor 9 Mart konsey İZLE!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması izleyiciyi ekrana kilitliyor. Survivor'da dün akşam gerçekleşen konsey sonrasında neden eleme gerçekleşmediği merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor'da neden eleme yapılmadığı araştırılmakta. Peki, Survivor dün ne oldu? Survivor dün neden eleme olmadı? İşte, Survivor 9 Mart konsey İZLE!

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

SURVİVOR DÜN NE OLDU?

Survivor'da bu akşam Acun Ilıcalı yarışmacılara konseyin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Ilıcalı, Gönüllüler takımından Asena ve Merve'nin tartışmasından dolayı Senem'in yarışmadan ayrıldığını açıklamıştır. Gönüllüler takımında bir kişinin ayrılması sebebiyle bu hafta eleme olmayacaktır. Asena ve Merve'nin yarışmadaki akıbeti gelecek bölümde belli olacaktır.