Survivor dün kim kazandı? 9 Mayıs Survivor ödül oyunu kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra ödül oyunları da büyük heyecana sahne olmaya devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümlerini kaçıran izleyiciler son ödül oyununu kim kazandı merak ediyor. Peki, 9 Mayıs Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor dün kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan ödül oyununda kazanan takım merak ediliyor. İngiltere ödülü verilen son bölümdeki oyununda sonuçlar şu şekilde:

KADINLAR MÜCADELESİ

Ünlülüler 4 - 8 Gönüllüler

ERKEKLER MÜCADELESİ

Ünlülüler 3 - 8 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlülüler 0 - 2 Gönüllüler

Ödül oyununu kazanan takım gönüller oldu.

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