Survivor dün kim kazandı? 9 Mayıs Survivor ödül oyunu kim kazandı? - Haberler

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Survivor dün kim kazandı? 9 Mayıs Survivor ödül oyunu kim kazandı?

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Survivor dün kim kazandı? 9 Mayıs Survivor ödül oyunu kim kazandı?

Survivor dün kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra ödül oyunları da büyük heyecana sahne olmaya devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümlerini kaçıran izleyiciler son ödül oyununu kim kazandı merak ediyor. Peki, Survivor dün kim kazandı? 9 Mayıs Survivor ödül oyunu kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra ödül oyunları da büyük heyecana sahne olmaya devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümlerini kaçıran izleyiciler son ödül oyununu kim kazandı merak ediyor. Peki, 9 Mayıs Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor dün kim kazandı?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan ödül oyununda kazanan takım merak ediliyor. İngiltere ödülü verilen son bölümdeki oyununda sonuçlar şu şekilde:

Ünlülüler 4 - 8 Gönüllüler

Ünlülüler 3 - 8 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlülüler 0 - 2 Gönüllüler

Ödül oyununu kazanan takım gönüller oldu.

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