Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Elemeye kalan Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasında en düşük SMS'i alan Gizem Survivor hayallerine veda etti. Survivor dün kim elendi? Survivor kim gitti?

SURVİVOR DÜN KİM ELENDİ?

Barış, Parviz, Gizem ve Ayşe arasında bir halk oylaması yapıldı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Gizem olduğunu açıkladı. Veda konuşması yapan Gizem "Buraya kadarmış. Daha ileriyle gitmek isterdim, çok üzgünüm" dedi. Acun Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" şeklinde konuştu.

Haberler.com - Gündem