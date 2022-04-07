Survivor All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan'ın elemeye kaldığı yarışmada hayalleri veda eden isim gönüllüler takımından oldu. Büyük bir üzüntü yaşayan yarışmacı, veda konuşmasıyla herkesi duygulandırdı. Survivor dün kim elendi? Survivor'da bu hafta elenen kim? Ardahan elendi mi?

SURVİVOR DÜN KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Ardahan eleme adayı olarak belirlendi. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak seçti ve yokluk adasına giden 2. yarışmacı oldu. Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan isim olan Gizem 3. eleme adayı oldu. Survivor'da 4. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada ise Gökhan ve Yağmur'un isimleri eşit yazılınca performans birincisi Anıl, son eleme adayı olarak Gökhan'ın adını verdi.

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