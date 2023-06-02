Survivor dün kim elendi? Survivor 2023 adaya kim veda etti? 2 Haziran Survivor elenen isim!

TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti?

2023 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2023 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Ertuğ, Cansu ve Asena arasında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS oylamasında en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden isim Asena oldu. Yaşadığı üzüntüyü anlatan Asena, "Buraya gelmek benim için büyük başarı. Burada olmak benim için büyük mutluluktu" dedi.

13 Haziran'da yapılacak büyük finale kısa süre kala yarışmalar arasında kıran kırana mücadele devam ediyor. Dün akşam oynanan iletişim oyununu kırmızı takım yarışmacıları kazanırken yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Sonrasında da ada konseyi yapıldı. Cansu, Ertuğ ve Asena arasında yapılan SMS oylamasında ise Asena finale günler kala yarışmaya veda etti.

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Finale kalamadan elenen Asena, yaptığı konuşmada "İyi günlerim oldu, kötü günlerim oldu. Hiçbir zaman büyük konuşmadım. Buraya gelmek benim için büyük başarı. Burada olmak benim için büyük mutluluktu. Nasipten ötesi yok. Tekrardan hakkımda hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Murat Eken, Berdan Mardini, Barış Telli.

Gönüllüler Takımı: Aziz Ozan Dilber, Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna Elibol, Asena Demirbağ, Özgür Tetik, Tunga Sayan, Kardelen Kalender, Walison Fonseca.