Survivor dün kim elendi? Survivor 2023 adaya kim veda etti? 25 Mayıs Survivor elenen isim!

TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti?

2023 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2023 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da, haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Yusuf oldu ve Aziz'in adını verdi. Survivor'ın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu ise kazanan yine Yusuf oldu bu sefer de Cansu'nun adını verdi. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan Özgür ise Nefise'yi eleme alayı yaptı.

SURVİVOR 25 MAYIS 2023 KİM ELENDİ?

Finale sayılı günler kalan Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Nefise, Cansu ve Aziz arasında eleme heyecanı yaşandı. En az SMS'i alarak Survivor hayallerine veda eden Aziz, yaptığı veda konuşmasında daha önce birçok kez tartıştığı Asena'yı hedef alarak "Asena bana defalarca kez 'kötü kalplisin' demişti. Ama bu yıl Survivor'da en büyük kötülüğü o yaptı. Bir genç kıza şiddet uyguladı. Psikolojisini bozdu, Survivor hayallerine veda etmesine sebep oldu" dedi.

Seyirciler arasında gerçekleştirilen SMS oylamasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Aziz oldu. Cansu ve Nefise gözyaşlarına hakim olamazken Aziz ise veda konuşmasıyla dikkat çekti.

"YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN OLMADIM"



Daha önce defalarca kez Asena ile tartışan Aziz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu benim son konuşmam olacağı için çok konuşursam kızmayın bana. Elimden geldiğince sadeleştireceğim. Çok mutluyum, gerçekten çok mutluyum. Çünkü burada inanılmaz mücadeleler verdim. İlk haftadan beri iyi anlaşamadığım çok insan oldu. Hayatımda ilk defa istenmediğim bir yerde bu kadar uzun kaldım. Beni hayatında istemeyen insanlar gördüğümde arkamı çıkar giderim. Ama Survivor'da insanlar seni istemedikçe daha fazla karşılarında durmak gerekiyordu. Ben bunu yaptım. Beni sevmiyorlar diye gitmeyi bir an olsun aklıma getirmedim. Oyunları bozdum, konseyleri bozdum, adayı bozdum. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Çok kötü anlarım da oldu çok güzel anlarım da oldu. Nefise gibi, Cansu gibi kalbinin iyiliğine inandığım insanlardan güç aldım. Çok şey öğrendim."

"ASENA BİR GENÇ KIZA ŞİDDET UYGULADI"

"Ben Survivor'dan önce çok korkusu olan biriydim, Survivor bana cesur olmayı öğretti. Hikayesi kalan arkadaşlarıma gönülden başarılar diliyorum. Belki şu an içinin yağları eriyenler var ama hiç umurumda değiller ve hiçbir zaman umurumda olmadılar. Asena bana defalarca kez 'kötü kalplisin' demişti. Ben de ona 'Bu çok büyük bir yorum' demiştim. Onun da kalbinin kötü olduğuna inanmıyorum. Ama bu yıl Survivor'da en büyük kötülüğü o yaptı. Bir genç kıza şiddet uyguladı. Psikolojisini bozdu, Survivor hayallerine veda etmesine sebep oldu. Özellikle Nefise'ye ve Cansu'ya asla pes etmemelerini söylüyorum. Burası kurtlar sofrası artık. En az ikisinden birisini final koltuğunda görmezsem çok fena hesap sorarım."

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Murat Eken, Berdan Mardini, Barış Telli.

Gönüllüler Takımı: Aziz Ozan Dilber, Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna Elibol, Asena Demirbağ, Özgür Tetik, Tunga Sayan, Kardelen Kalender, Walison Fonseca.