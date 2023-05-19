Survivor dün kim elendi? Survivor 2023 adaya kim veda etti? 18 Mayıs Survivor elenen isim!

TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti?

2023 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2023 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KIM VEDA ETTİ?

Yarışmacılar arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alan Kürşat, Survivor hayallerine veda etti. Yarışmadaki eğlenceli halleri ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Kürşat'ın vedası yarışmacıları da üzdü.

SURVİVOR 18 MAYIS 2023 KİM ELENDİ?

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Kürşat, Aziz ve Osman Can arasında yapılan elemede hayallerine veda eden isim Kürşat oldu. Veda konuşması yaparken herkese teşekkür eden Kürşat, "Yaşım daha küçük ama kimsenin göremeyeceği ve öğrenemeyeceği tecrübelere sahip oldum" dedi.

Yarışmadan elendiği için çok üzgün olduğunu söyleyen Kürşat, yaptığı veda konuşmasında "Herkese her şey için çok teşekkür ederim. Beni burada çok güzel ağırladınız. Yaşım daha küçük ama kimsenin göremeyeceği ve öğrenemeyeceği tecrübelere sahip oldum. Artık doğru adımlarla yürüyeceğim. Aile, arkadaşlarıma ve sevdiklerime en iyi şekilde kendimi gösterdiğimi düşünüyorum. Sizler ve yarışmacı arkadaşlarımı üzecek bir şey yaptıysam da özür dilerim. En son ümitler tükendi" dedi.

ACUN ILICALI: KARAKTER OLARAK SINIFI GEÇTİN

Acun Ilıcalı ise Kürşat hakkında "Survivor boyunca kendi içinde en sevilen yarışmacılardan biri oldun ve bu sevgiyi hissettirdin. Çok güzel bir kalbin var. Polemiklere girmeden ve hep pozitif olan iyi niyetli genç bir kardeşimizsin. Bence karakter olarak sınıfı geçtin" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Murat Eken, Berdan Mardini, Barış Telli.

Gönüllüler Takımı: Aziz Ozan Dilber, Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna Elibol, Asena Demirbağ, Özgür Tetik, Tunga Sayan, Kardelen Kalender, Walison Fonseca.