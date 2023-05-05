Survivor dün kim elendi? Survivor 2023 adaya kim veda etti? 4 Mayıs Survivor elenen isim!

TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti?

2023 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2023 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Cansu, Aziz, Ertuğ ve Barış arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim Türkiye Milli Ampüte Futbol Takımı oyuncularından Barış Telli hayallerine veda etti. Konseyde konuşan Telli "Ben hayata kaybederek başladım ama güzel şeyler yaşadım. Arkadaşlarım bana imkansız gözüyle de baksa bir gün buraya gelip yarışıp o mutluluğu heyecanı hem kendimde yaşayıp hem de yaşatmak istemiştim" dedi.

SURVİVOR 4 MAYIS 2023 KİM ELENDİ?

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, seyircilerden en az oyu alarak yarışmaya veda eden ismin Türkiye Milli Ampüte Futbol Takımı oyuncularından Barış Telli olduğunu açıkladı. Elendikten sonra açıklama yapan Barış Telli, "Buradaki herkese teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca bir şeyi değiştirmek istedim. İnsanların bakış açısını... Şunu da söylemek isterim ki her şeyden önce çocuklarımıza kaybetmeyi öğretmek lazım. İnsanlar kaybedince acaba nasıl bir psikolojiye giriyor iletebilirsek çocukluktan hayat daha çok güzelleşecek. Ben hayata kaybederek başladım ama güzel şeyler yaşadım" dedi.

"BURASI BENİM OLİMPİYAT KÖYÜM OLDU"

Sözlerine devam eden Telli, "Hayat bana ne yaşatırsa yaşatsın. Umudumdan vazgeçmedim. Burası da benim hayalimdi. Arkadaşlarım bana imkansız gözüyle de baksa bir gün buraya gelip yarışıp o mutluluğu heyecanı hem kendimde yaşayıp hem de yaşatmak istemiştim. Burası benim olimpiyat köyüm gibi oldu" şeklinde konuştu.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Murat Eken, Berdan Mardini, Barış Telli.

Gönüllüler Takımı: Aziz Ozan Dilber, Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna Elibol, Asena Demirbağ, Özgür Tetik, Tunga Sayan, Kardelen Kalender, Walison Fonseca.