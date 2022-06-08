Survivor dün kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim gitti? - Haberler

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde bir kişi yarışmaya veda etti. Ada konseyinin yapıldığı Survivor'da elemeye kalan Anıl, Hikmet, Evrim ve Nisa arasında en az SMS'i alan isim elendi. Peki, Survivor dün kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim gitti?

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM GİTTİ?

Survivor All Star yarışmasında ilk dokunulmazlığı gönüllüler kaybetti ve Hikmet'i aday yaptı. İkinci eleme adayı da ünlülerden Evrim oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme konseyinde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda, üçüncü eleme adayı Nisa Bölükbaşı seçildi. Survivor son bölümde ise elemeye kalan yarışmacı Anıl oldu.

Survivor'da elemeye kalan Anıl, Hikmet, Evrim ve Nisa arasında SMS oylaması yapıldı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, izleyicilerden en düşük SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Evrim Keklik olduğunu açıkladı.

ADAYA VEDA ETTİ

Bu zamana kadar birçok kez eleme adayı alan Evrim, veda konuşmasında "Çok güzel 5 ay geçirdim, iyi ki buraya geldim. Gönül ister şampiyon olmak ama elimden geleni yaptım. Buradaki kitabımı, hayatımı kapattım. Burada yaşananlar burada kaldı ve ülkeme döneceğim. Burada elimden geleni yaptım ama bana yapılanlar nedeniyle bu kadar kaldım" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Gündem