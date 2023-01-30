Survivor dün kim elendi? 29 Ocak Survivor elenen isim!

TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti?

2023 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2023 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KIM VEDA ETTİ?

Acun IIlıcalı, 29 Ocak günü ada konseyinde çarpıcı bir açıklamada bulunarak Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' sözlerini kullandı.

SURVİVOR 29 OCAK 2023 KİM ELENDİ?

Oylama sonucu Ümit Erdim, sağlık sorunları nedeniyle Berdan Mardini ve ada şartlarına dayanamadığı için Seçkin Piriler'in yarışmayı bırakmasının ardından ünlü şarkıcı Yusuf Güney de adadan ayrıldı. Ayrılığı konseyde açıklayan Acun Ilıcalı, "Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek'' sözlerini kullandı.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Murat Eken, Berdan Mardini, Barış Telli.

Gönüllüler Takımı: Aziz Ozan Dilber, Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna Elibol, Asena Demirbağ, Özgür Tetik, Tunga Sayan, Kardelen Kalender, Walison Fonseca.