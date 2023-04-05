Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyunu sonrasında kimin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor dün eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? Survivor dün akşam kim eleme adayı oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI! TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor dün eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? Survivor dün akşam kim eleme adayı oldu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı Murat Eken olurken ikinci aday Aziz oldu. Üçüncü eleme adayı ise Barış seçilmişken dördüncü eleme adayı Alper seçildi. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek.