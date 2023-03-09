Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor dün eleme adayı kim oldu? 9 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dün akşam eleme potasına kim yazıldı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşti. Ünlülerden hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor dün eleme adayı kim oldu? 9 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dün akşam eleme potasına kim yazıldı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanmasının ardından gönüllüler takımı arasında eleme gerçekleşti. Yapılan oylama sonrasında gönüllüler takımından Aziz eleme adayı olmuştur. İlk dokunulmazlığı ünlüler takımının kaybetmesinin ardından ünlülerden ise Barış Telli eleme adayı olmuştu.