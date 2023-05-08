Survivor dün akşam kim kazandı? Survivor 7 Mayıs hangi takım kazandı? Survivor ödülü kim kazandı?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında heyecan devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de ekranlarda yer alan Survivor'da oynanan ödül oyununu kazananı merak ediliyor. Peki, Survivor dün akşam kim kazandı? Survivor 7 Mayıs hangi takım kazandı? Survivor ödülü kim kazandı?
Survivor dün akşam kim kazandı? sorusu merak ediliyor. Survivor yarışmasında dün akşam oynanan ödül oyununun kazananı araştırılıyor. Arama motorlarında Survivor dün akşam kim kazandı? Survivor 7 Mayıs hangi takım kazandı? Survivor ödülü kim kazandı? İşte detaylar...
SURVİVOR DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?
Survivor yarışmasında oynanan ödül oyununu Kırmızı takım kazandı.