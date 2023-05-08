Survivor dün akşam kim kazandı? Survivor 7 Mayıs hangi takım kazandı? Survivor ödülü kim kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında heyecan devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de ekranlarda yer alan Survivor'da oynanan ödül oyununu kazananı merak ediliyor. Peki, Survivor dün akşam kim kazandı? Survivor 7 Mayıs hangi takım kazandı? Survivor ödülü kim kazandı?