Survivor'da dün akşam gerçekleşen iletişim ödülünü hangi takım kazandı merak konusu oldu. Survivor'da kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor dün akşam iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ödülü hangi takım kazandı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam yarışmacılar aile ödülü için yarıştılar. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği yarışmayı hangi takım kazandı merak konusu oldu. Peki, Survivor dün akşam iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ödülü hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM!

Survivor'da bu haftanın takım kaptanları performans sıralamasına göre Yusuf ve Nefise olmuştur. Performans birincileri Yusuf ve Nefise takımında yer alacak yarışmacıları seçtiler. İşte bu haftanın takımları şu şekildedir:

Kırmızı Takım:

Nefise

Osman Can

Cansu

Ertuğ

Aziz

Barış

MAVİ TAKIM:

Yusuf

Özgür

Halil

Kürşat

Buse

Asena

27 NİSAN SURVİVOR AİLE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışamcılar aile ödülü için kıyasıya rekabet gerçekleştirdiler. Aile ödülünün kazananı Kırmızı takım olmuştur.