Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 27 Mayıs Cuma Dokunulmazlık ödülü nedir, iletişimi hangi takım kazandı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dördüncü dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 27 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adasında kim var? Şampuan ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti? Survivor 27 Mayıs Cuma iletişim ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık + İletişimi hangi takım kazandı?

27 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Gönüllüler 3-0 önde.

Kadınlarda Gönüllüler 4-0 öne geçti.

Kadınlarda Gönüllüler 6-0 öne geçti.

Gönüllüler 7-1 önde. Kadınlarda Gönüllüler kazandı. Şimdi erkekler oyununa geçildi.

Erkeklerde Gönüllüler 1-0 önde olan taraf.

Şimdi skor 1-1 oldu.

Erkeklerde kazanan Ünlüler oldu. Şimdi en iyiler mücadelesine geçilecek.

En iyilerde 1-1 eşitlik var.

En iyileri 3-1 Gönüllüler kazandı. Dokunulmazlık Gönüllüler'in

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER (1-2)

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

Dokunulmazlık + İletişim ödülünü Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR 27 MAYIS 2022 DOKUNULMAZLIK + İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu iletişim ödülü oldu. Eğer dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kazanırsa istediği bir arkadaşı ile telefonla görüşebilecek. Whatsapp üzerinden sesli arama yapabilecek. Eğer Ünlüler takımı kazanırsa ailelerinden gelen videolu mesajları izleyebilecek.

Haberler.com - Gündem