Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim kazandı? 29 Mart Salı dokunulmazlığı ve iletişim ödülünü hangi takım kazandı, kaç kaç bitti?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 29 Mart iletişim ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? İletişim ve görüşme ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

29 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLI VE İLETİŞİMİ HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Şuanda seçmeler yapılıyor. Yarışma birazdan başlayacak.

Ünlüler kadınlarda 1-0 öne geçti. Sayıyı Nagihan aldı.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 29 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü oyun hem dokunulmazlık hem de iletişim ödülü oyunudur. Kazanan takım sembolü alacak ayrıca iletişim ödülünden de faydalanabilecek.

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