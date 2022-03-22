Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Mart Salı dokunulmazlığı ve iletişim ödülünü hangi takım, kaç kaç aldı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 22 Mart iletişim ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? İletişim ve mesajlaşma ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

22 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLI VE İLETİŞİMİ HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Kadınlarda şuanda 1-0 Ünlüler önde olan taraf.

Kadınlarda skor 2-0 oldu. Ünlüler önde.





Kadınlarda skor 4-3 oldu.

Ünlüler 4-1 önde.

Kadınlarda Ünlüler 5-1 öne geçti.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 22 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Kazanan takımdaki oyunculardan her biri istedikleri bir arkadaşı ile yazışabilecek. Bugün dokunulmazlık + iletişim oyunu oynanıyor. Kazanan takım iletişim ödülünü de kazanmış olacaktır.