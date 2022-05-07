Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 7 Mayıs Cumartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 7 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adasında kim var? Otel ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

7 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Kadınlarda Ünlüler 3-1 önde.

Şimdi skor 4-1 oluyor. Kadınlarda Ünlüler önde.

Kadınlarda Ünlüler 4-3 önde.

Kadınlarda Ünlüler 6-3 önde.

Kadınlarda skor 7-5 oldu. Ünlüler önde.

Kadınlarda kazanan Ünlüler oldu. Şimdi erkekler mücadelesine geçildi.

Erkeklerde Ünlüler 3-0 önde.

Erkeklerde Ünlüler 4-0 önde.

Ünlüler erkeklerde 7-5 önde.

Dokunulmazlığı Ünlüler kazanıyor. Erkeklerde Ünlüler 8-5 kazandı.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER (2-0)

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

Buna göre kazanan takım Ünlüler oluyor. Ünlüler dokunulmazlığın ve ödülün sahibi oluyor.

SURVİVOR 7 MAYIS 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlık oyunu ödülü ailelerden gelen yemekler oldu. Kazanan takım ailelerinden gelen yemekleri yiyecek.

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