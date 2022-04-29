Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül ne? 29 Nisan Cuma Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanacak. Geçen hafta elenen isim Gökhan olmuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Cuma Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak? Tuvalet ödülünü kim kazandı? Yemek ve otel ödülünü kim aldı? Survivor 29 Nisan dokunulmazlık oyunu nedir? Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 29 Nisan yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adasında kim var? Otel ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?
29 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?
Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.
Kadınlar dokunulmazlıkla 1-1 beraberlik var.
Ünlüler 2-1 öne geçti.
Kadınlarda 2-2 eşitlik var.
Gönüllüler 3-2 öne geçti.
Skorda 3-3 eşitlik var.
- KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -
- ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -
- DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -
Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.
SURVİVOR 29 NİSAN 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Dokunulmazlık oyunu ödülü