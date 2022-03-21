Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül ne? 21 Mart Pazartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Pizza ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 21 Mart yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Et şinitzel ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

21 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Kadınlar mücadelesinde 1-0 Gönüllüler önde. Bu arada kadınlar mücadelesinde erkekler kadınlara yardımcı olacak.

Şuanda skor 2-0 oldu. Kadınlarda Gönüllüler önde.

Kadınlarda Gönüllüler 5-0 önde.

Skor 5-1 oldu. Gönüllüler önde.

Kadınlarda skor 6-2 oldu. Gönüllüler önde olan taraf. 8 olan kazanacak.

Skor 6-3 oldu.

Skor 6-4 oldu. Fark 2'ye düştü.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 21 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Ödül tuvalet oldu. Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım tuvalet ödülü kazanacak. Buna ek olarak kazanan takım et şinitzel, patates püresi ve salata ödülü kazanacak.

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