Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 9 Mayıs Salı 2023 Dokunulmazlık ödülü nedir, hangi takım kazandı?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın yeni bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Mayıs Salı Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak? Yemek ödülünü kim kazandı? İletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 9 Mayıs dokunulmazlık oyunu nedir? Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün yeni bir dokunulmazlık oynanıyor. Haftanın 4. dokunulmazlığı bugün oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 9 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Bu sene de sürgün adası veya yokluk adası var mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

9 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu 2 tur üzerinden oynanacak. İlk tur başladı.

İlk turda Kırmızı takım 3-1 önde.

Skor 4-1 oldu. Kırmızı takım 4-1 önde.

İlk turu kırmızı takım kazandı. 2. turda Mavi takım 1-0 önde.

İkinci turda 1-1 eşitlik var.

2. turda Kırmızı takım 3-1 öne geçti.

İkinci turda Kırmızı takım 4-2 önde.

İLK TURU KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

İKİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 9 MAYIS 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir eleme adayı çıkartacak. Bu haftanın eleme adayları Ertuğ, Buse ve Kürşat olmuştu.