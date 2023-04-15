Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 15 Nisan Cumartesi 2023 Dokunulmazlık ödülü nedir, hangi takım kazandı?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın yeni bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Cumartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak? Yemek ödülünü kim kazandı? İletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 15 Nisan dokunulmazlık oyunu nedir? Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün yeni bir dokunulmazlık oynanıyor. Haftanın 1. dokunulmazlığı bugün oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 15 Nisan yemek ödülü ne oldu? Bu sene de sürgün adası veya yokluk adası var mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

15 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu 2 tur üzerinden oynanacak. İlk turu Ünlüler kazanmıştı.

2. turda Ünlüler 6-3 önde.

İkinci turda Ünlüler skoru 7-3 e getirdi.

2. turu Ünlüler 8-3 kazandı ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

İLK TURU KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

İKİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER (2-0)

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

Bugünkü dokunulmazlık oyununu 2-0 lık skorla Ünlüler kazandı. Birazdan ada konseyinde eleme adayı belirlenecek.

SURVİVOR 15 NİSAN 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir eleme adayı çıkartacak. Bugünkü dokunulmazlık oyunu haftanın 1. dokunulmazlığıdır.