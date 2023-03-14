Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 14 Mart Salı 2023 Dokunulmazlık ödülü nedir, hangi takım kazandı?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın yeni bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Mart Salı Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak? Yemek ödülünü kim kazandı? İletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 14 Mart dokunulmazlık oyunu nedir? Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün yeni bir dokunulmazlık oynanıyor. Haftanın 3. dokunulmazlığı bugün oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 14 Mart yemek ödülü ne oldu? Bu sene de sürgün adası veya yokluk adası var mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

14 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Kadınlarda Ünlüler kazandı. Şimdi erkeklere geçildi.

Erkeklerde skor 1-0 Ünlüler önde.

Ünlülerde erkekler 4-3 önde.

Erkeklerde 4-4 eşitlik var.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

Dokunulmazlığı Ünlüler takımı kazanıyor. Ada konseyinde Gönüllüler bir isim çıkartacak.

SURVİVOR 14 MART 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir eleme adayı çıkartacak. Bugünkü dokunulmazlık oyunu haftanın 3. dokunulmazlığıdır.