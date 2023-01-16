Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 16 Ocak Pazartesi 2023 Dokunulmazlık ödülü nedir, hangi takım kazandı?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanacak. Dün ilk eleme adayı Seçkin olmuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Ocak Pazartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak? Yemek ödülünü kim kazandı? İletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 16 Ocak dokunulmazlık oyunu nedir? Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte detaylar...

Survivor 2023 bu sene sürgün adası var mı, yok mu? Survivor 2023 bu yıl sürgün adası veya yokluk adası var mı?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün haftanın 2. ikinci dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 16 Ocak yemek ödülü ne oldu? Bu sene de sürgün adası veya yokluk adası var mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

16 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Gönüllüler 1-0 önde.

Kadınlar dokunulmazlıkta Gönüllüler 2-0 önde. 6 olan ilk turu kazanacak.

Gönüllüler 3-0 öne geçti.

Cansu'nun sayısıyla skor 3-1 e geldi.

Gönüllüler 4-2 önde.

Kadınlarda kazanan Gönüllüler oluyor. Erkekler dokunulmazlığında Gönüllüler 3-0 önde olan takım.

Gönüllüler 5-1 önde.

Gönüllüler erkekler dokunulmazlığını da kazanarak 2-0 bugünkü dokunulmazlığı alan takım oldu.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

GÖNÜLLÜLER ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

GÖNÜLLÜLER DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER (2-0)

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

Gönüllüler dokunulmazlığı 2-0 kazanıyor. Ada konseyinde Ünlüler yeni bir eleme adayı çıkartacak.

SURVİVOR 16 OCAK 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir eleme adayı çıkartacak. Bu oyun haftanın son dokunulmazlığı olacaktır.