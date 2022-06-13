Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 13 Haziran Pazartesi Dokunulmazlık oyunu ödül nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 2. ikinci dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 13 Haziran yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adası kalktı mı? Şampuan ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti? Hazır yemekleri hangi takım kazandı?

13 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Oyun 2 tur üzerinden oynanacak. İlk tur başladı.

Gönüllüler 1-0 önde.

Şimdi durum 1-1 oldu. İlk turda eşitlik var.

Ünlüler 2-1 öne geçti.

Ünlüler ilk turda 7-6 önde.

İlk turu Ünlüler kazandı. Şimdi 2. tur başladı. Ünlüler 1-0 önde.

Gönüllüler 3-1 önde.

Ünlüler 2. turda 4-3 önde.

2. turu kazanan Gönüllüler oluyor.

En iyilerde skor 1-0. Ünlüler önde.

BİRİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

İKİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 13 HAZİRAN 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım TAT hazır tabak yemeklerin sahibi olacak.

Haberler.com - Gündem