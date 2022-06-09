Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 9 Haziran Perşembe Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 2. ikinci dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 9 Haziran yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adası kalktı mı? Şampuan ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

9 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Oyun 2 tur üzerinden oynanacak. İlk tur başladı.

1-1 eşitlik var.

Dokunulmazlıkta Ünlüler birinci turda 3-2 önde.

Ünlüler ilk turda 4-3 önde.

İlk turu kazanan takım Gönüllüler oldu. Şimdi 2. tura geçildi. Skor 2-1 Ünlüler önde.

Ünlüler 4-3 önde.

Ünlüler 7-6 önde.

BİRİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

İKİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 9 HAZİRAN 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takımın ödülü NEF Arsa'dan geliyor. Oyunu kazanan takım açık sinema keyfi yaşayacak.

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