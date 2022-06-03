Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 3 Haziran Cuma Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dördüncü dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 3 Haziran yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adası kalktı mı? Şampuan ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

3 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı sayısı az olduğundan dolayı oyunlar karışık oynanıyor. Oyunlar 2 tur üzerinden oynanacak. 1-1 eşitlik olursa en iyiler mücadelesine geçilecek. Dokunulmazlık oyunu başladı.

1. turda Ünlüler 1-0 önde.

Dokunulmazlıkta 1-1 eşitlik var.

Ünlüler 2-1 önde.

Ünlüler 3-1 önde. Adem - Atakan mücadelesini Adem kazandı.

Ünlüler 7-2 önde.

Ünlüler 8-3 ilk turu kazandı. Şimdi 2. tura geçilecek.

2. turda Gönüllüler 1-0 önde.

Gönüllüler 4-2 önde.

Dokunulmazlıkta 4-4 eşitlik var.

BİRİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

İKİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 3 HAZİRAN 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım pizza ve kola kazanacak.

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