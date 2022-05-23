Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 23 Mayıs Pazartesi Dokunulmazlık ödülü nedir, ödülü hangi takım kazandı? - Haberler

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 23 Mayıs Pazartesi Dokunulmazlık ödülü nedir, ödülü hangi takım kazandı?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 4. dokunulmazlığı oynanacak. Geçen hafta elenen isim Seda olmuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Mayıs Pazartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Yemek ve şampuan ödülünü kim aldı? Survivor 23 Mayıs dokunulmazlık oyunu nedir? Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 4. dördüncü dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 23 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adasında kim var? Şampuan ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti? Survivor 23 Mayıs Pazartesi dokunulmazlık ödülünü kim kazandı?
23 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?
Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.
Kadınlarda dokunulmazlıkta 1-1 eşitlik var.
Kadınlarda Gönüllüler 4-2 önde.
Dokunulmazlıkta Gönüllüler 5-2 önde.
Kadınlarda Gönüllüler 7-5 önde.
Kadınlarda dokunulmazlığı 8-6 Gönüllüler kazandı.
Erkeklerde Gönüllüler 1-0 önde.
Erkeklerde skor 1-1 eşitlik var.
Erkeklerde skor 3-2 oldu. Gönüllüler önde.
Dokunulmazlıkta 5-5 eşitlik var.
Erkeklerde skor 8-6 oldu. Gönüllüler dokunulmazlığı kazandı.
- KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER
- ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER
- DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER (0-2)
Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.
Dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVİVOR 23 MAYIS 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
4. dokunulmazlık oyunu ödülü NEF arsadan harika bir ödül oldu.