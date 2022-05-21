Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 21 Mayıs Cumartesi Dokunulmazlık ödülü nedir, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 2. dördüncü dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 21 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adasında kim var? Şampuan ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti? Survivor 21 Mayıs Cumartesi iletişim ödülünü kim kazandı?

21 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Dokunulmazlık oyununda Ünlüler kadınlar 1-0 önde.

İletişim ödülü + Dokunulmazlık oyununda şimdi skor 2-1 oldu. Kadınlarda Gönüllüler 2-1 önde.

Kadınlarda Gönüllüler 3-1 önde.

Dokunulmazlıkta 3-3 eşitlik var.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 21 MAYIS 2022 DOKUNULMAZLIK + İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

2. dokunulmazlık oyunu iletişim ödülü oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ailelerinden gelen videolu mesajları izleyebilecek.

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