Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 13 Mayıs Cuma Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 4. dördüncü dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 13 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adasında kim var? Şampuan ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

13 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Ünlüler kadınlarda 3-1 önde.

Durum 3-2 oldu. Ünlüler önde.

Ünlüler 4-2 öne geçti. Farkı 2'ye çıkardı.

Ünlüler 5-4 önde.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 13 MAYIS 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım duş ve şampuan seti kazanacak. Ek olarak kazanan takım güzel bir akşam yemeği yiyecek.

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